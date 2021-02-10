«Оттава» потерпела поражение от «Эдмонтона», Дадонов забросил шайбу

«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд.

В начале третьего периода голом отметился российский форвард «Оттавы» Евгений Дадонов. Для него это третья заброшенная шайба в этом сезоне. Также в этой встрече Никита Зайцев записал на свой счет голевую передачу.