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«Оттава» потерпела поражение от «Эдмонтона», Дадонов забросил шайбу

05:40
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«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд.

В начале третьего периода голом отметился российский форвард «Оттавы» Евгений Дадонов. Для него это третья заброшенная шайба в этом сезоне. Также в этой встрече Никита Зайцев записал на свой счет голевую передачу.

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