«Оттава» уступила «Эдмонтону», Дадонов забросил вторую шайбу в сезоне

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:1.

На гол Евгения Дадонова гости ответили точными бросками Леона Драйзайтля, Тайлера Энниса и Джоша Арчибалда.

После этого матча «Эдмонтон» с 14 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 5 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Дадонов — 2, 25:33 — 1:0. Драйзайтль — 8 (Кахун), 35:11 — 1:1. Эннис — 1 (Лагессон, Драйзайтль), 46:09 — 1:2. Арчибальд — 3 (п.в., Макдэвид), 58:50 — 1:3.

Вратари: Мюррей (57:39 — 58:13, 58:22 — 58:50, 59:13) — Смит.

Штраф: 18 — 14.

Броски: 28 (10+9+9) — 35 (8+17+10).

Наши: Дадонов (17.26/2/-1), Зайцев (19.40/4/0), Зуб (18.57/1/0) — -.

9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.