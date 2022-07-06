Кейт Мэдиген заняла пост помощника генерального менеджера «Нью-Джерси»

Кейт Мэдиген назначена на пост помощника генерального менеджера «Нью-Джерси», сообщает сайт клуба.

Она стала первой женщиной в истории клуба, которая получила такую высокую должность. И лишь шестой женщиной в истории НХЛ на этом посту.

С 2020 года она исполняла должность исполнительного директора по хоккейным операциям в клубе. В структуре «Дэвилз» Кейт работает с 2017 года.