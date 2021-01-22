Оши об отстранении российских игроков «Вашингтона»: «Ребята расстроены. Остальным надо думать, как прибавлять»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал отстранение российских хоккеистов «Кэпиталз» за нарушение антикоронавирусного протокола. Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин пропустят ближайшие матчи команды.

«Мы знаем, что ребята хотят быть в команде. Они хотят быть в составе. Они расстроены из-за того, что им приходится пропускать матчи, оказавшись в такой ситуации. Они жалеют, что не будут играть с нами. А всем остальным нужно думать, как прибавить. Таков наш подход», — приводит пресс-служба НХЛ слова Оши.

Ранее НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19.

«Вашингтон» был оштрафован за нарушение протоколов Covid-19, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.