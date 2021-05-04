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Определились все участники плей-офф НХЛ из Восточного дивизиона

06:28

По итогам игрового дня регулярного чемпионата НХЛ, прошедшего в ночь на 4 мая, определились все участники плей-офф из Восточного дивизиона.

В плей-офф вышли «Вашингтон», «Питтсбург», «Бостон» и «Айлендерс». Они обошли «Рейнджерс», «Филадельфию», «Нью-Джерси» и «Баффало».

В первых двух раундах плей-офф команды будут встречаться с соперниками по своему дивизиону (первое место сыграет с четвертым, второе с третьим). Четыре команды, которые пройдут в полуфинал Кубка Стэнли, будут посеяны исходя из количества очков, набранных в регулярном сезоне (первое место сыграет с четвертым, второе — с третьим).

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