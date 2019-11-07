Одноклубники Панарина стали звездами дня в НХЛ

Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Лучшим игроком признан вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который сделал 35 сэйвов при проценте отраженных ударов — 97,2 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:1).

Вторая звезда — защитник и капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело, набравший 3 (1+2) в игре с «Эдмонтоном» (5:2).

Третья — защитник «Рейнджерс» Энтони Дианджело, который набрал 2 (1+1) в матче с «Детройтом».

Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) в игре с «Ред Уингз».

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