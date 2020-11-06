Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал возможное возвращение в КХЛ, пока не стартовал сезон за океаном.

«Вернуться в КХЛ, пока не стартовал сезон в НХЛ? Очень сложный момент. Мы не знаем точных дат старта сезона в НХЛ. Если бы знали конкретную дату, то было бы проще. Сейчас ориентир 1 января, уже и не имеет смысла на месяц ехать играть в Россию. Если бы старт сезона был намечен на более позднюю дату, тогда можно было рассмотреть вариант. Но разговоров об этом сейчас даже нет», — цитирует Гаврикова Sport24.

«Верю ли я, что сезон начнется как раз первого января? Мы можем начать при определенных раскладах. Но загадывать тут нельзя. Конечно, все ребята надеются, что все будет как можно раньше. Очень хочется начать играть», — заявил Гавриков.

В четверг, 5 ноября, Гавриков подписал новый трехлетний контракт с «Коламбусом».