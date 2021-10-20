«Нью-Джерси» переиграл «Сиэтл»

«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кракен» потерпел третье поражение кряду. «Дэвилз» выиграли свою вторую из двух встреч в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Сиэтл» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Мерсер — 1 (Татар, Грэйвс), 5:02 — 1:0. Сиверсон — 1 (Хьюз, Грэйвс), 6:42 — 2:0. Шиэн — 1 (Ларссон, Данн), 30:05 — 2:1. Веси — 1 (Юнссон, Уайт), 34:48 — 3:1. Маккэн — 3 (бол., Джиордано, Гурд), 54:41 — 3:2. Заха — 1 (п.в., Маклеод, Хишир), 59:40 — 4:2.

Вратари: Бернье — Даккорд (58:22 — 59:40).

Штраф: 35 — 41.

Броски: 33 (14+15+4) — 29 (7+13+9).

20 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.