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«Даллас» обыграл «Питтсбург». Победный буллит забросил Радулов

05:02
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«Даллас» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов. Победный реализовал российский напададющий «Старз» Александр Радулов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Даллас» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Раффль — 2 (Факса, Хейсканен), 19:50 — 0:1. Марино — 1 (Макгинн, Петтерссон), 25:26 — 1:1.

Победный буллит: Радулов.

Вратари: Джерри — Холтби.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (7+9+7+5) — 29 (7+7+10+5).

Наши: — - Гурьянов (11.39/3/0), Радулов (21.46/2/-1).

20 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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