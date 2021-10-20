«Даллас» обыграл «Питтсбург». Победный буллит забросил Радулов
05:02
«Даллас» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов. Победный реализовал российский напададющий «Старз» Александр Радулов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Даллас» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Раффль — 2 (Факса, Хейсканен), 19:50 — 0:1. Марино — 1 (Макгинн, Петтерссон), 25:26 — 1:1.
Победный буллит: Радулов.
Вратари: Джерри — Холтби.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 28 (7+9+7+5) — 29 (7+7+10+5).
Наши: — - Гурьянов (11.39/3/0), Радулов (21.46/2/-1).
20 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю