«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс». Шестеркин отразил 29 бросков

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«Нью-Джерси» одержал победу над «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Дэвилз» прервали трехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.