«Нью-Джерси» обыграл «Детройт»
05:38
«Нью-Джерси» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Ред Уингз» потерпел второе подряд поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Голы: Атанасиу — 8 (бол., Манта, Гронек), 36:34 — 0:1. Грин — 2 (Заха, Сиверсон), 45:10 — 1:1. Симмондс — 6 (Вуд, Заха), 46:54 — 2:1. Симмондс — 7 (бол., Палмиери, Сиверсон), 48:37 — 3:1. Братт — 11 (Суббан, Батчер), 49:10 — 4:1.
Вратари: Блэквуд — Бернье.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 26 (4+11+11) — 26 (12+5+9).
Наши: Гусев (16.46/0/+1) — -.
14 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.
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