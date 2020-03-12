Николай Кныжов: «Прикольно стать 50-м россиянином в НХЛ»

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ. Он провел три встречи в лиге.

— Конечно, это была моя мечта с детства, — приводит слова Кныжова российская версия официального сатйа НХЛ. — Куча эмоций. Вообще все произошло очень быстро. Я в день матча узнал, что буду играть. Еще на разминке меня немного трясло. Еще когда команда меня выпустила сделать сольный круг перед зрителями. Потом разное казалось: лед не тот, руки не те, все по-другому. Я успокоился, уже когда началась игра. Шайбы коснулся, первая смена прошла. Мандраж прошел. И уже было больше интереса, чем нервов. Прикольно стать 50-м россиянином. Я об этом читал, порадовался.

Мы в пятницу вечером играли в АХЛ. И после матча меня позвали в тренерскую. Генменеджер сказал: «Все, молодчик, завтра поедешь в НХЛ». Но не было известно, буду ли я играть или просто разминаться. Потому что не было понятно, вернутся ли в состав травмированные защитники «Шаркс». Только утром позвонил агент Дэн Мильштейн с новостью: «Все, ребята после травмы не вернутся, ты будешь точно играть.