Защитник «Оттавы» Никита Зайцев исключен из ковид-протокола НХЛ, сообщает пресс-служба команды.

Roster update: The #Sens have made the following recalls from @BellevilleSens.



C Andrew Agozzino

D Jacob Bernard-Docker

D Max Guenette



Additionally, defenceman Nikita Zaitsev has been removed from the NHL's COVID-19 protocol. — Sens Communications (@Media_Sens) November 13, 2021

Его участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» остается под вопросом.

Отметим, что другой защитник «Сенаторз» — Артем Зуб — остается в ковид-протоколе.