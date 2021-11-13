Никита Зайцев исключен из ковид-протокола НХЛ
18:17
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев исключен из ковид-протокола НХЛ, сообщает пресс-служба команды.
Его участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» остается под вопросом.
Отметим, что другой защитник «Сенаторз» — Артем Зуб — остается в ковид-протоколе.
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