«Смотри и завидуй!» Русские болельщики ответили сыну Халла, недовольному тем, что Овечкин обогнал его отца

Российские болельщики ответили сыну Бретта Халла, Джуду, который выразил свое недовольство тем, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередил его отца по голам в НХЛ.

Сегодня, 13 ноября Овечкин забросил 742-ю шайбу в лиге и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Бретта Халла. Халл-младший опубликовал видео гола Овечкина и поставил 4 эмодзи большого пальца, опущенного вниз.

Болельщики Овечкина ответили сыну легендарного американского хоккеиста в комментариях.

FutNwk: «Расслабься уже. Да, тебе отправили несколько неприятных сообщений, но это же всего лишь Twitter, тут всегда так. Многие в России уважают твоего отца, помни об этом».

NimblewNumbers: «Лучше бы узнал у своего отца, что значит быть мужчиной».

Dakkar013: «Парень решил хайпануть, ну хоть так прославится немного».

BBC2013: «Ха-ха, Овечкину понадобилось на 59 матчей меньше, чтобы опередить Бретта Халла. Не плачь».

Umarist_: «Смотри и завидуй, Овечкин — великий, а ты — пустое место».

Mr.Rager: «Твой отец — легенда НХЛ, а твое самое главное достижение в жизни — стримы на Twitch».

Thebigtuna19: «Твоему отцу за тебя стыдно».