Ничушкин о допинг-претензиях со стороны ИИХФ и ВАДА: «Буду биться в суде»
Российский форвард НХЛ Валерий Ничушкин в интервью «СЭ» заявил, что считает необоснованными обвинения в употреблении допинга.
— Вы разобрались с делом, связанным с якобы употреблением допинга и возможной дисквалификацией?
— Сижу с травмированной рукой дома в Денвере и на вотсап приходит сообщение из ФХР от юриста по фамилии Кикнадзе с просьбой срочно связаться. По российскому времени уже очень поздно. Сначала думаю, что меня кто-то разводит и не собираюсь отвечать. Полчаса прошло, включил телевизор — и тут звонок. Кикнадзе попросил мой электронный адрес, чтобы переслать документы. Когда я их увидел, то был шокирован.
— Чем именно?
— Уровнем аргументации и степенью претензий. Даже мне, досконально не знакомому с юридическими нюансами, стало смешно.
— Выкладывайте подробности.
— Сначала первый момент. На нескольких листах перепечатана выдержка из доклада Макларена о том, что на электронные сообщения, где содержались данные о пробах спортсменов, участвующих в госпрограмме допинга, ставилась пометка «сейв». Это означало, что данный спортсмен защищен и его пробу, если вдруг в ней будет обнаружен допинг, надо подменить. Текст обвинения в данной части полностью списан с доклада Макларена. Однако сразу после этого текста указывается, что пометки «сейв» на мейлы с фамилией «Ничушкин» не ставились. И в моем случае это не доказывает, что я не принимал допинг. Реальный абсурд! Тогда зачем перед этим выводом Макларена цитировать?
— Поразительно. Что еще было необычного?
— Второй момент. Сторона обвинения прилагает письмо якобы от Родченкова, что я принимал допинг. На это дальше и ссылаются. Однако на этом письме не стоит никакой подписи — ни Родченкова, ни чьей-либо еще.
— Может, давно случайно что-то в организм попало?
— В 2012-2013 годах я уже и в «Тракторе» выходил, и в молодежной и юниорских сборных регулярно играл, и ВХЛ еще. Допинг-тесты сдавал много раз. Все было чисто. Из документа следует, что я в 17 лет сам выстроил какую-то систему, чтобы обходить контроль! Причем подозрительным является только один тест, когда я играл в «Тракторе». Из-за уровня тестостерона. Он держится в крови очень долго. Но я и до этого момента сдавал, и после — и во всех случаях уровень в пределах нормы. Самое интересное, что пробы «Б» нигде не найти, поэтому доказательной базы не может быть. А мне говорят, признайся и мы тебе дадим всего полгода.
— Что решили делать?
— Биться в суде. Наняли американского адвоката. Он ранее успешно представлял интересы русских ребят из других видов спорта, а теперь отправил письмо в ИИХФ. Я так понимаю, что на Международную федерацию давят из ВАДА. Слушание должно состояться летом. Но пока все зависло.
В ноябре 2021 года стало известно, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней нашли тестостерон, из-за чего хоккеист может быть дисквалифицирован на четыре года.
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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