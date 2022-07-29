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Сегодня, 10:35

Овечкин считает, что Малкин доволен своим новым контрактом с «Питтсбургом»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил новый контракт форварда Евгения Малкина с «Питтсбургом». По его мнению, 35-летний россиянин доволен условиями соглашения.

«Думаю, Малкин хотел подписать контракт на четыре года. Полагаю, что он доволен этими условиями», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Перед открытием рынка агентов НХЛ Малкин подписал новое соглашение с «Пингвинз» на четыре года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов. Нападающий является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и всю карьеру в Северной Америке с 2006 года играет в одной команде.

В 2004 году Малкин был выбран вторым на драфте НХЛ, а первым ушел Овечкин в «Вашингтон».

Источник: https://tass.ru/sport/15339239
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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