Овечкин считает, что Малкин доволен своим новым контрактом с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил новый контракт форварда Евгения Малкина с «Питтсбургом». По его мнению, 35-летний россиянин доволен условиями соглашения.

«Думаю, Малкин хотел подписать контракт на четыре года. Полагаю, что он доволен этими условиями», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Перед открытием рынка агентов НХЛ Малкин подписал новое соглашение с «Пингвинз» на четыре года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов. Нападающий является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и всю карьеру в Северной Америке с 2006 года играет в одной команде.

В 2004 году Малкин был выбран вторым на драфте НХЛ, а первым ушел Овечкин в «Вашингтон».