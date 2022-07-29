Овечкин: «Сергачев будет прогрессировать и станет одним из лучших игроков НХЛ»
Овечкин считает, что Сергачев продолжит прогрессировать в НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что защитник «Тампы» Михаил Сергачев продолжит прогрессировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
13 июля 24-летний россиянин подписал новый контракт с «Лайтнинг» на восемь лет со средней годовой зарплатой в 8,5 миллиона долларов.
«Самое главное, чтобы не было травм, — приводит слова Овечкина ТАСС. — Михаил взял два Кубка Стэнли подряд, у него колоссальный опыт. Сергачев еще достаточно молодой, поэтому будет прогрессировать и станет одним из лучших игроков НХЛ».
Сергачев играет за «Тампу» с 2017 года. На счету нападающего 174 (36+138) очков в 362 матчах в НХЛ.
Источник: https://tass.ru/sport/15339239
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