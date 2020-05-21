НХЛ ждет ответа от Профсоюза игроков лиги. Обсуждается формат с 24 командами в плей-офф

Национальная хоккейная лига ждет решения Профсоюза игроков о возможном новом формате после возобновления турнира, сообщает The Athletic.

НХЛ, скорее всего, откажется от окончания регулярного чемпионата и сразу после паузы перейдет в плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, по 12 лучших из каждой конференции.

Топ-4 из каждой конференции автоматически попадают в топ-16 плей-офф, где проведут друг с другом по три матча в предварительном раунде, чтобы поменять посев. Оставшиеся клубы проведут серии до трех побед, после чего еще 8 команд уйдут на каникулы, и стартует обычный плей-офф.