Овечкин — о Матче звезд НХЛ: «Для меня огромная честь получить букву «С»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, выбранный капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ, поделился эмоциями.
Фамилия Овечкина оказалась самой часто называемой в голосовании болельщиков, которое проходило с 11 декабря по 8 января.
Звездный уик-энд НХЛ-2022 пройдет в субботу, 5 февраля, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
«Большое спасибо фанатам. Для меня огромная честь получить букву «С», которая демонстрирует признание со стороны болельщиков, — отметил Овечкин в видеообращении на официальном сайте «Вашингтона». — Надеть капитанский свитер — настоящая привилегия и большое удовольствие».
«Кто бы тебя ни выбирал, будь то лига или болельщики, это в любом случае повод для гордости. Ты представляешь себя, свою команду, фанатов и при этом получаешь прекрасные эмоции от нахождения на льду с лучшими игроками мира. Такие моменты не забываются, — добавил Овечкин. — Хоккейный дворец в Лас-Вегасе словно огромный ночной клуб. Думаю, там снова будет потрясающая атмосфера, — высказался Ови. — Так что самым важным станет получить удовольствие и показать все, что умеешь».
36-летний Овечкин в этом сезоне занимает третье место в гоне бомбардиров чемпиионата НХЛ. У него 51 очка, из которых 24 — голы. В гонке снайперов он — второй.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|2
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|2
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|3
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|14.01
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|3 : 2
|14.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|0 : 6
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 2
|14.01
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 2
|14.01
|03:30
|
Детройт – Виннипег
|0 : 3
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|1 : 4
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1
|14.01
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|14.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|1 : 4
|14.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|6 : 2
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|0 : 3
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1