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Сегодня, 09:04

Овечкин — о Матче звезд НХЛ: «Для меня огромная честь получить букву «С»

Роман Шишов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, выбранный капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ, поделился эмоциями.

Фамилия Овечкина оказалась самой часто называемой в голосовании болельщиков, которое проходило с 11 декабря по 8 января.

Звездный уик-энд НХЛ-2022 пройдет в субботу, 5 февраля, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

«Большое спасибо фанатам. Для меня огромная честь получить букву «С», которая демонстрирует признание со стороны болельщиков, — отметил Овечкин в видеообращении на официальном сайте «Вашингтона». — Надеть капитанский свитер — настоящая привилегия и большое удовольствие».

«Кто бы тебя ни выбирал, будь то лига или болельщики, это в любом случае повод для гордости. Ты представляешь себя, свою команду, фанатов и при этом получаешь прекрасные эмоции от нахождения на льду с лучшими игроками мира. Такие моменты не забываются, — добавил Овечкин. — Хоккейный дворец в Лас-Вегасе словно огромный ночной клуб. Думаю, там снова будет потрясающая атмосфера, — высказался Ови. — Так что самым важным станет получить удовольствие и показать все, что умеешь».

36-летний Овечкин в этом сезоне занимает третье место в гоне бомбардиров чемпиионата НХЛ. У него 51 очка, из которых 24 — голы. В гонке снайперов он — второй.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 24 14 52
2 Каролина 34 24 10 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 39 25 14 55
2 Флорида 36 24 12 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 33 18 15 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
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14.01 03:00
Бостон – Филадельфия
 3 : 2
14.01 03:00
Каролина – Коламбус
 0 : 6
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 2
14.01 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 2
14.01 03:30
Детройт – Виннипег
 0 : 3
14.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 1 : 4
14.01 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 2 : 1
14.01 04:30
Чикаго – Монреаль
 3 : 2 ОТ
14.01 05:00
Калгари – Оттава
 1 : 4
14.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 6 : 2
14.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 22 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 27 2.1
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