Овечкин — о Матче звезд НХЛ: «Для меня огромная честь получить букву «С»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, выбранный капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ, поделился эмоциями.

Фамилия Овечкина оказалась самой часто называемой в голосовании болельщиков, которое проходило с 11 декабря по 8 января.

Звездный уик-энд НХЛ-2022 пройдет в субботу, 5 февраля, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

«Большое спасибо фанатам. Для меня огромная честь получить букву «С», которая демонстрирует признание со стороны болельщиков, — отметил Овечкин в видеообращении на официальном сайте «Вашингтона». — Надеть капитанский свитер — настоящая привилегия и большое удовольствие».

«Кто бы тебя ни выбирал, будь то лига или болельщики, это в любом случае повод для гордости. Ты представляешь себя, свою команду, фанатов и при этом получаешь прекрасные эмоции от нахождения на льду с лучшими игроками мира. Такие моменты не забываются, — добавил Овечкин. — Хоккейный дворец в Лас-Вегасе словно огромный ночной клуб. Думаю, там снова будет потрясающая атмосфера, — высказался Ови. — Так что самым важным станет получить удовольствие и показать все, что умеешь».

36-летний Овечкин в этом сезоне занимает третье место в гоне бомбардиров чемпиионата НХЛ. У него 51 очка, из которых 24 — голы. В гонке снайперов он — второй.