«Калгари» по буллитам победил «Питтсбург»
07:53
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Питтсбург» со счетом 2:1.
На гол Милана Лучича «Пингвинз» ответили точным броском Джейка Гюнтцеля. Победный буллит реализовал Майкл Баклунд.
После этого матча «Питтсбург» с 25 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Калгари» с 31 очком лидирует на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Питтсбург» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лучич — 6 (Шилингтон, Танев), 29:44 — 1:0. Гюнтцель — 9 (бол., Кросби, Летанг), 52:35 — 1:1.
Победный буллит: Баклунд.
Вратари: Маркстрем — Джерри.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (10+11+9+2) — 22 (8+7+6+1).
Наши: Задоров (16.11/0/0) — -.
30 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю