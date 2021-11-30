«Калгари» по буллитам победил «Питтсбург»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Питтсбург» со счетом 2:1.

На гол Милана Лучича «Пингвинз» ответили точным броском Джейка Гюнтцеля. Победный буллит реализовал Майкл Баклунд.

После этого матча «Питтсбург» с 25 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Калгари» с 31 очком лидирует на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лучич — 6 (Шилингтон, Танев), 29:44 — 1:0. Гюнтцель — 9 (бол., Кросби, Летанг), 52:35 — 1:1.

Победный буллит: Баклунд.

Вратари: Маркстрем — Джерри.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (10+11+9+2) — 22 (8+7+6+1).

Наши: Задоров (16.11/0/0) — -.

30 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.