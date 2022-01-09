«Лос-Анджелес» всухую обыграл «Детройт»

«Лос-Анджелес» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

В составе «Кингз» отличились Филлип Дано, Дрю Даути, Адриан Кемпе и Тревор Мур.

«Лос-Анджелес» с 39 очками в 35 матчах занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке в таблице Восточной конференции с 35 очками в 35 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Дано — 6 (Калиев, Браун), 6:27 — 1:0. Даути — 4 (Купари, Браун), 9:06 — 2:0. Кемпе — 15 (мен., Рой, Лизотт), 36:23 — 3:0. Мур — 5 (п.в.), 57:29 — 4:0.

Вратари: Петерсен (4:15 — 4:23) — Неделькович (55:02 — 57:29).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 42 (27+8+7) — 21 (2+10+9).

Наши: — - Наместников (13.54/1/-1).

9 января. Лос-Анджелес. Staples Center. 17321 зритель.