НХЛ назвала трех звезд игрового дня. Видео
10:24
Официальный сайт НХЛ 23 марта огласил имена лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой дня стал капитан «Вегаса» Марк Стоун, набравший 3 (2+1) очка во встрече против «Сент-Луиса» (5:1).
Второе место досталось вратарю «Виннипега» Коннору Хеллайбаку, отыгравшего «на ноль» против «Ванкувера» (4:0).
Третьим стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, забросивший две шайбы в ворота «Баффало» (5:3).
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