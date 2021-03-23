НХЛ назвала трех звезд игрового дня. Видео

Официальный сайт НХЛ 23 марта огласил имена лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой дня стал капитан «Вегаса» Марк Стоун, набравший 3 (2+1) очка во встрече против «Сент-Луиса» (5:1).

Второе место досталось вратарю «Виннипега» Коннору Хеллайбаку, отыгравшего «на ноль» против «Ванкувера» (4:0).

Третьим стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, забросивший две шайбы в ворота «Баффало» (5:3).