Партнер Сорокина по «Айлендерс» Пажо охарактеризовал российского вратаря

Нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо 23 марта в интервью официальному сайту НХЛ рассказал о российском вратаре «островитян» Илье Сорокине.

«Всегда, будь это тренировка или день матча, он всегда старается изо всех сил. Он невероятно неуступчив, даже на тренировке. Когда он пропускает шайбу, он этим недоволен. Сорокин пытается сделать сэйв в каждом моменте. Мне кажется, именно поэтому он так хорош. Он бьется за нас, играет за эмблему на нашей форме, и мы счастливы, что такой вратарь с нами», — заявил Пажо.

25-летний Сорокин отразил 36 бросков в матче против «Филадельфии» (2:1) и был признан первой звездой встречи.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.