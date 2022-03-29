НХЛ может внести изменения в регистрацию обменов после ситуации с Дадоновым

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига и Ассоциация игроков НХЛ обсуждают определенные изменения в регистрацию обменов. В частности, речь идет о создании единой базы контрактов, где будут прописаны все запреты и ограничения на обмены в договорах хоккеистов, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Этот вопрос возник после ситуации, в которую попал нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов.

Ранее Национальная хоккейная лига объявила, что обмен нападающего, который в дедлайн перешел из «Вегаса» в «Анахайм», не будет утвержден.

Выяснилось, что проблема связана с пунктом об ограничении на обмен, который был прописан в контракте хоккеиста, подписанном еще в октябре 2020 года с «Оттавой». В контракте игрока указано, что его нельзя обменять без предварительного предоставления списка из 10 команд, за которые хоккеист отказывается выступать.