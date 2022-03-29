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Сегодня, 17:45

Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне составит 82,5 миллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральные менеджеры клубов Национальной хоккейной лиги получили официальную информацию, что в следующем сезоне потолок зарплат вырастет до 82,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Напомним, что последние сезоны потолок зарплаты держался на уровне 81,5 миллиона. Но со следующего сезона он вырастет на 1 миллион, как было согласовано в ходе переговоров по коллективному соглашению между НХЛ и Ассоциацией игроков в 2020 году.

Напомним, что некоторые клубы также хотят обсудить возможность учитывания потолка зарплат не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Пока эта инициатива официально не обсуждалась.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 95
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Сент-Луис 65 36 29 81
4 Нэшвилл 66 38 28 80
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
Результаты / календарь
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3.04
29.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 1 : 6
29.03 02:30
Сент-Луис – Ванкувер
 4 : 1
29.03 03:30
Чикаго – Баффало
 5 : 6
29.03 04:30
Эдмонтон – Аризона
 6 : 1
29.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 6
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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