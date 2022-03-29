Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне составит 82,5 миллиона долларов

Генеральные менеджеры клубов Национальной хоккейной лиги получили официальную информацию, что в следующем сезоне потолок зарплат вырастет до 82,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Напомним, что последние сезоны потолок зарплаты держался на уровне 81,5 миллиона. Но со следующего сезона он вырастет на 1 миллион, как было согласовано в ходе переговоров по коллективному соглашению между НХЛ и Ассоциацией игроков в 2020 году.

Напомним, что некоторые клубы также хотят обсудить возможность учитывания потолка зарплат не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Пока эта инициатива официально не обсуждалась.