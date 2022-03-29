Илья Сорокин пропустит матч «Айлендерс» против «Коламбуса»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин пропустит предстоящий гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Российский вратарь не отправился вместе с командой на выезд, сообщает сайт клуба.

Сорокин продолжает восстановление после травмы верхней части тела, которую получил в недавнем матче против «Тампы». Тогда голкипер провел два первых периода, но не вышел на третий.

Пресс-служба клуба отмечает, что он уже чувствует себя лучше.

В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний голкипер провел 22 матча, в которых в среднем пропускал 2,17 шайбы за встречу.