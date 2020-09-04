НХЛ и профсоюз игроков сотрудничают с Альянсом за разнообразие в хоккее

НХЛ и профсоюз игроков в партнерстве с Хоккейным альянсом за разнообразие (HDA) создадут первую в своем роде хоккейную программу развития, направленную на создание условия занятия хоккеем цветных игроков в Торонто и его окрестностях, сообщает сайт НХЛ.

Пилотная программа является одной из нескольких инициатив, о которых в четверг объявили НХЛ и НХЛПА в рамках борьбы с расизмом и создания в хоккее более открытой и благожелательной атмосферы.

В рамках данных инициатив будут сформированы комитеты во главе с исполнительными лицами НХЛ, игроками и болельщиками. Все это происходит ради трансформации слов и эмоций, призывающих к социальной справедливости и искоренению расизма, в конкретные действия.

Программа НХЛ/НХЛПА/HDA будет заниматься менторством и развитием навыков черных, коренных народов и цветных людей. Также впервые Фонд индустриального роста НХЛ/НХЛПА будет использован не для команды НХЛ. Кроме того, стороны договорились создать похожую программу в США, детали которой будут озвучены позднее.