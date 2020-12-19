НХЛ и профсоюз игроков достигли предварительного соглашения по новому сезону

НХЛ достигла предварительного соглашения с ассоциацией игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) по старту нового сезона, сообщает в Twitter инсайдер Пьер Лебрюн. Ожидается, что в ближайшее время состоится телеконференция по этому вопросу.

Открытие тренировочных лагерей планируется на 3 января, а старт регулярного сезона — 13 января. Семь команд, не игравших в плей-офф с 24 командами, могут начать сборы уже 30 декабря.