НХЛ и профсоюз игроков достигли предварительного соглашения по новому сезону
03:55
НХЛ достигла предварительного соглашения с ассоциацией игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) по старту нового сезона, сообщает в Twitter инсайдер Пьер Лебрюн. Ожидается, что в ближайшее время состоится телеконференция по этому вопросу.
Открытие тренировочных лагерей планируется на 3 января, а старт регулярного сезона — 13 января. Семь команд, не игравших в плей-офф с 24 командами, могут начать сборы уже 30 декабря.
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