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«Невооруженного человека могут убить за то, что он повернулся спиной к полиции». Российский хоккеист объяснил поддержку движения BLM

16:30
Александр Георгиев. Фото Reuters
Александр Георгиев. Фото Reuters
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев объяснил, почему он поддержал движение «Black Lives Matter»

— Вы поддержали в инстаграме движение BLM, провели благотворительный аукцион. Почему все-таки решили выступить на эту тему, в отличие от других российских хоккеистов?

— Не знаю, какое отношение у других ребят и как они будут действовать. Но я на данный момент живу и играю в США. Мне очень нравится в этой стране, но есть определенные проблемы, которые мы в силах решить, высказав свое мнение. Для некоторых чернокожих людей разница между нашим молчанием и действием — вопрос жизни и смерти. Неважно, где ты находишься, если видишь несправедливость по отношению к кому-либо — не считаю зазорным поддержать их. Я решил, что с расизмом нужно бороться и высказал слова поддержки. Если после них хотя бы несколько человек обратят внимание на проблему — значит, я это сделал не зря.

— То, что НХЛ все-таки последовала примеру НБА и отменила матчи на прошлой неделе, правильное решение?

— У нас, как и у профессиональных спортсменов, так и у спортивных организаций, есть возможность высказать свою позицию. Мало быть хорошим человеком, если видишь несправедливость на улице и проходишь дальше. Допустим, если кто-то ударит девушку, каждый нормальный парень должен вступиться за нее. Так же и в этом случае. Посмотрите на отношение полиции к темнокожим американцам... Невооруженного человека могут убить за то, что он повернулся спиной к полиции...

Интервью российского вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева — об НХЛ, расизме, Панарине и Шестеркине

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-rossiyskogo-vratarya-reyndzhers-aleksandra-georgieva-ob-nhl-rasizme-panarine-i-shesterkine-1707143/

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