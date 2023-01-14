Ничушкин все еще далек от возвращения на лед из-за травмы голеностопа

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин все еще далек от возвращения на лед из-за повреждения голеностопа, сообщает TSN со ссылкой на главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара.

27-летний форвард пропустил 8 последних матчей команды из-за травмы, которую получил в декабре. До этого он пропустил 17 игр из-за операции на том же голеностопе.

В сезоне-2022/23 Ничушкин набрал 16 (7+9) очков в 15 матчах за «Колорадо».