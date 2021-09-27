«Вашингтон» без Овечкина и Кузнецова уступил «Бостону» в товарищеском матче
03:04
«Вашингтон» в товарищеском матче во время предсезонки уступил «Бостону» со счетом 2:3 Б.
В составе «Брюинз» отличились Эрик Хаула и Джейк Дебраск, который так же реализовал победный буллит. У столичного клуба отличились Джо Снивели и Гарретт Пилон.
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Илья Самсонов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не участвовали в игре.
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