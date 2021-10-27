«Сан-Хосе» проиграл «Нэшвиллу» и потерпел второе поражение подряд

«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе «Предаторз» отличились Мэтт Дюшен, Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд, единственную шайбу «Шаркс» забросил Тимо Майер.

Российские форварды Яков Тренин («Нэшвилл») и Александр Барабанов («Сан-Хосе») не отличились результативными действиями.

Это поражение стало для «Сан-Хосе» вторым подряд — в предыдущем матче «Шаркс» уступили «Бостону» (3:4). «Нэшвилл» одержал вторую для себя победу подряд — в прошлом матче «Предаторз» обыграли «Миннесоту» (5:2).