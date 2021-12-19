Нападающий «Вашингтона» Оши попал в ковид-протокол
18:31
Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши стал очередным игроком, который попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает журналист Саманта Пелл.
Напомним, что в составе «Кэпиталз» несколько хоккеистов сдали положительный тест на коронавирус. В их числе и российский нападающий Евгений Кузнецов.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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