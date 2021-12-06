Нападающий «Торонто» Спецца может быть дисквалифицирован на пять матчей

Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца может быть дисквалифицирован минимум на пять матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В матче против «Виннипега» он применил грубый силовой прием против защитника «Джетс» Нила Пионка. Спецца ударил соперника колено в лицо, когда тот упал на лед.

Spezza is our fearless hero ? pic.twitter.com/JKB9JkSniM — Hopeful Knicks Fan (@hopefulknick) December 6, 2021

Отметим, что Спецца таким образом мстил Пионку за грубую игру против защитника «Торонто» Расмуса Сандина, который также получил удар в колено

Департамент безопасности игроков НХЛ рассмотрит оба эпизода. Но Спецца должен будет лично дать объяснения, что означает, что ему грозит более серьезное наказание.