Нападающий «Торонто» Спецца может быть дисквалифицирован на пять матчей
19:41
Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца может быть дисквалифицирован минимум на пять матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
В матче против «Виннипега» он применил грубый силовой прием против защитника «Джетс» Нила Пионка. Спецца ударил соперника колено в лицо, когда тот упал на лед.
Отметим, что Спецца таким образом мстил Пионку за грубую игру против защитника «Торонто» Расмуса Сандина, который также получил удар в колено
Департамент безопасности игроков НХЛ рассмотрит оба эпизода. Но Спецца должен будет лично дать объяснения, что означает, что ему грозит более серьезное наказание.
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