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Бержевен претендует на после генерального менеджера «Ванкувера»

19:27
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Марк Бержевен претендует на пост генерального менеджера «Ванкувера», сообщает журналист Райан Кеннеди. Эта должность освободилась после увольнения Джима Беннинга.

Бержевен был уволен из «Монреаля» в конце ноября. Вместе с Бержевеном «Монреаль» покинули его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент клуба Пол Уилсон.

Бержевен занимал свою должность с 2012 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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