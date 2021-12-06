Бержевен претендует на после генерального менеджера «Ванкувера»
19:27
Марк Бержевен претендует на пост генерального менеджера «Ванкувера», сообщает журналист Райан Кеннеди. Эта должность освободилась после увольнения Джима Беннинга.
Бержевен был уволен из «Монреаля» в конце ноября. Вместе с Бержевеном «Монреаль» покинули его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент клуба Пол Уилсон.
Бержевен занимал свою должность с 2012 года.
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