Бержевен претендует на после генерального менеджера «Ванкувера»

Марк Бержевен претендует на пост генерального менеджера «Ванкувера», сообщает журналист Райан Кеннеди. Эта должность освободилась после увольнения Джима Беннинга.

Бержевен был уволен из «Монреаля» в конце ноября. Вместе с Бержевеном «Монреаль» покинули его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент клуба Пол Уилсон.

Бержевен занимал свою должность с 2012 года.