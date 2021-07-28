Нападающий «Тампы» Коулмэн хочет получать шесть миллионов долларов по новому контракту

Нападающий «Тампы» Блэйк Коулмэн выйдет на рынок свободных агентов. Он хочет получать шесть миллионов долларов по новому контракту, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

29-летний американец в составе «Тампы» выиграл два Кубка Стэнли подряд. За это время он провел в плей-офф в общей сложности 50 матчей и набрал 24 (8+16) очка.