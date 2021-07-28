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Нападающий «Тампы» Коулмэн хочет получать шесть миллионов долларов по новому контракту

11:03
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Нападающий «Тампы» Блэйк Коулмэн выйдет на рынок свободных агентов. Он хочет получать шесть миллионов долларов по новому контракту, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

29-летний американец в составе «Тампы» выиграл два Кубка Стэнли подряд. За это время он провел в плей-офф в общей сложности 50 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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