Нападающий «Тампы» Коулмэн хочет получать шесть миллионов долларов по новому контракту
11:03
Нападающий «Тампы» Блэйк Коулмэн выйдет на рынок свободных агентов. Он хочет получать шесть миллионов долларов по новому контракту, сообщает журналист Энди Стриклэнд.
29-летний американец в составе «Тампы» выиграл два Кубка Стэнли подряд. За это время он провел в плей-офф в общей сложности 50 матчей и набрал 24 (8+16) очка.
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