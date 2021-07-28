Джастин Абделькадер хочет вернуться в НХЛ
11:21
Форвард Джастин Абделькадер хочет вернуться в НХЛ, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.
34-летний игрок в минувшем сезоне стал чемпионом Швейцарии в составе «Цуга». Также он выступил на ЧМ-2021 в составе сборной США и выиграл бронзовую медаль турнира, набрав 1 (0+1) очко в 6 матчах.
Отметим, что до 2026 года Абделькадер будет получать от «Детройта» по 1,055 млн долларов за выкуп контракта в прошлом году.
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