Форвард Джастин Абделькадер хочет вернуться в НХЛ, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

34-летний игрок в минувшем сезоне стал чемпионом Швейцарии в составе «Цуга». Также он выступил на ЧМ-2021 в составе сборной США и выиграл бронзовую медаль турнира, набрав 1 (0+1) очко в 6 матчах.

Отметим, что до 2026 года Абделькадер будет получать от «Детройта» по 1,055 млн долларов за выкуп контракта в прошлом году.