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Сегодня, 06:33

Мальцев о травме: «Скоро должен начать кататься. Врач сказал, что иду с опережением графика»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий системы «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал о восстановлении после пореза ноги коньком.

«Ездил вчера в больницу сдавать тесты. Показало, что мышцы поврежденной ноги работают на 82 процента. Тьфу-тьфу, скоро должен начать кататься. Сначала один, понятно, но это уже большое событие.

Врач сказал, что иду с опережением графика. Похвалил, что правильно выполнял все рекомендации по восстановлению. Рассказывал, что в его практике были те, кто уходил в загул на время простоя, и это влияет. Это не про меня, хотя сами видите, какая ситуация была с составом «Колорадо», как сложно воспринимать, что такой был бы шанс много поиграть, а ты сам на травме.

И я не только про нарушение режима по жесткой. Тупо сутками играть в комп, чтобы уходить от всяких мыслей. Или в еде начать борщить. Но я режимил от и до, и по сну, и по питанию, и по всем восстановительным темам.

Этот сезон вообще ни разу не списываю. Время еще есть. Надеюсь, на достойную концовку», – написал Мальцев в своем Telegram-канале.

24-летний россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в матче АХЛ. За основную команду «Колорадо» он провел в текущем сезоне 5 матчей, а за фарм «Колорадо Иглз» – 12 игр и набрал 9 (4+5) очков.

Источник: https://t.me/maltsevhockey/309
Михаил Мальцев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 42 26 16 59
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Флорида 42 19 23 42
6 Детройт 39 17 22 41
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 40 19 21 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 42 13 29 34
8 Анахайм 41 12 29 28
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Филадельфия – Вашингтон
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Торонто – Нэшвилл
 2 : 1
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Анахайм – Эдмонтон
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Коннор Макдэвид

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И Г
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Бостон

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