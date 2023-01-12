Мальцев о травме: «Скоро должен начать кататься. Врач сказал, что иду с опережением графика»

Нападающий системы «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал о восстановлении после пореза ноги коньком.

«Ездил вчера в больницу сдавать тесты. Показало, что мышцы поврежденной ноги работают на 82 процента. Тьфу-тьфу, скоро должен начать кататься. Сначала один, понятно, но это уже большое событие.

Врач сказал, что иду с опережением графика. Похвалил, что правильно выполнял все рекомендации по восстановлению. Рассказывал, что в его практике были те, кто уходил в загул на время простоя, и это влияет. Это не про меня, хотя сами видите, какая ситуация была с составом «Колорадо», как сложно воспринимать, что такой был бы шанс много поиграть, а ты сам на травме.

И я не только про нарушение режима по жесткой. Тупо сутками играть в комп, чтобы уходить от всяких мыслей. Или в еде начать борщить. Но я режимил от и до, и по сну, и по питанию, и по всем восстановительным темам.

Этот сезон вообще ни разу не списываю. Время еще есть. Надеюсь, на достойную концовку», – написал Мальцев в своем Telegram-канале.

24-летний россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в матче АХЛ. За основную команду «Колорадо» он провел в текущем сезоне 5 матчей, а за фарм «Колорадо Иглз» – 12 игр и набрал 9 (4+5) очков.