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Сегодня, 06:05

«Торонто» обыграл «Нэшвилл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин сыграл 14 минут и сделал два броска по воротам соперника.

«Нэшвилл» с 44 очками идет на 10-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 59 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Таварес — 20 (Нюландер, Лильегрен), 16:54 — 1:0. Форсберг — 17 (Пярссинен, Дюшен), 21:46 — 1:1. Марнер — 16 (бол., Нюландер, Таварес), 58:45 — 2:1.

Вратари: Мюррей — Сарос (58:49).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (15+7+13) — 30 (10+7+13).

Наши: — - Тренин (14.11/2/-1).

12 января. Торонто. Scotiabank Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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1 Каролина 41 25 16 57
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 42 26 16 59
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Флорида 42 19 23 42
6 Детройт 39 17 22 41
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 40 19 21 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 42 13 29 34
8 Анахайм 41 12 29 28
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12.01 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 5 : 3
12.01 03:30
Торонто – Нэшвилл
 2 : 1
12.01 06:00
Анахайм – Эдмонтон
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12.01 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 42 58
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Торонто

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