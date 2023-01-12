«Торонто» обыграл «Нэшвилл»

«Торонто» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин сыграл 14 минут и сделал два броска по воротам соперника.

«Нэшвилл» с 44 очками идет на 10-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 59 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Таварес — 20 (Нюландер, Лильегрен), 16:54 — 1:0. Форсберг — 17 (Пярссинен, Дюшен), 21:46 — 1:1. Марнер — 16 (бол., Нюландер, Таварес), 58:45 — 2:1.

Вратари: Мюррей — Сарос (58:49).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (15+7+13) — 30 (10+7+13).

Наши: — - Тренин (14.11/2/-1).

12 января. Торонто. Scotiabank Arena.