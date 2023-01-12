«Торонто» обыграл «Нэшвилл»
«Торонто» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин сыграл 14 минут и сделал два броска по воротам соперника.
«Нэшвилл» с 44 очками идет на 10-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 59 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Таварес — 20 (Нюландер, Лильегрен), 16:54 — 1:0. Форсберг — 17 (Пярссинен, Дюшен), 21:46 — 1:1. Марнер — 16 (бол., Нюландер, Таварес), 58:45 — 2:1.
Вратари: Мюррей — Сарос (58:49).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (15+7+13) — 30 (10+7+13).
Наши: — - Тренин (14.11/2/-1).
12 января. Торонто. Scotiabank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|41
|8
|Коламбус
|40
|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|42
|26
|16
|59
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Флорида
|42
|19
|23
|42
|6
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|40
|19
|21
|44
|6
|Колорадо
|39
|20
|19
|43
|7
|Аризона
|40
|13
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|34
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|5 : 3
|12.01
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|2 : 1
|12.01
|06:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|- : -
|12.01
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28