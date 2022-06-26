Нападающий «Рейнджерс» Крайдер будет восстанавливаться 2-4 недели

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер успешно перенес операцию на кисти. Как сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба 31-летний американец вернется через 2-4 недели.

В прошлом сезоне Крайдер провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 77 (52+25) очков.

Также форвард вышел на пятое место в истории «Нью-Йорка» по очкам в плей-офф НХЛ. На счету нападающего 51 (33+18) очко в 95 встречах в плей-офф, что является повторением результата бывшего форварда «синерубашечников» Уолта Ткачака (51 очка в 93 матчах).