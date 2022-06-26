«Ванкувер» собирается обменять нападающего Джей Ти Миллера, сообщает Sportsnet.

По данным источника, взамен «Кэнакс» хотят получить несколько молодых игроков. Решение связано с тем, что в клубе не могут одновременно продлить контракты Миллера, Брока Босера и Бо Хорвата.

В прошлом сезоне 29-летний Миллер провел за «Ванкувер» 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 99 (32+67) очков, что является лучшим показателем в карьере игрока.

Среди клубов, которым потенциально может быть интересен Миллер, называют «Торонто».