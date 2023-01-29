Нападающий «Питтсбурга» Малкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и набрал 50-е очко в сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Россиянин забросил свою первую шайбу на 6-й минуте первого периода, во второй раз форвард отличился на 11-й минуте третьего периода.

Также в первом периоде Малкин сделал голевую передачу. Теперь на его счету 50 (19+31) очков в 49 матчах сезона-2022/23.