Нападающий Хардман продлил контракт с «Чикаго»
19:10
Нападающий Майк Хардман продлил контракт с «Чикаго». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.
Хардман будет зарабатывать 800 тысяч долларов за сезон.
В прошлом сезоне 22-летний форвард провел в НХЛ 8 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
Читайте также
В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю