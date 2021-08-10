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Нападающий Хардман продлил контракт с «Чикаго»

19:10
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Нападающий Майк Хардман продлил контракт с «Чикаго». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Хардман будет зарабатывать 800 тысяч долларов за сезон.

В прошлом сезоне 22-летний форвард провел в НХЛ 8 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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