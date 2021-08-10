Нападающий Хардман продлил контракт с «Чикаго»

Нападающий Майк Хардман продлил контракт с «Чикаго». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Mike Hardman is locked in for two more years with the #Blackhawks! pic.twitter.com/IICWzIOUy9 — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) August 10, 2021

Хардман будет зарабатывать 800 тысяч долларов за сезон.

В прошлом сезоне 22-летний форвард провел в НХЛ 8 матчей и набрал 3 (1+2) очка.