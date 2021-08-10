Врана договорился с «Детройтом» о контракте на три года
18:40
Нападающий Якуб Врана согласовал условия нового контракта с «Детройтом». Соглашение рассчитано на три года, кэпхит — 5,25 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
25-летний чех, который находился в статусе ограниченно свободного агента, оказался в «Детройте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Вашингтоном».
Всего Врана провел в НХЛ 295 матчей и набрал 168 (84+84) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
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