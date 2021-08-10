Врана договорился с «Детройтом» о контракте на три года

Нападающий Якуб Врана согласовал условия нового контракта с «Детройтом». Соглашение рассчитано на три года, кэпхит — 5,25 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

UPDATE: The #RedWings today agreed to terms with left wing Jakub Vrana on a three-year contract. pic.twitter.com/kewGHCzGZM — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) August 10, 2021

25-летний чех, который находился в статусе ограниченно свободного агента, оказался в «Детройте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Вашингтоном».

Всего Врана провел в НХЛ 295 матчей и набрал 168 (84+84) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.