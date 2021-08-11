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Легендарный хоккеист Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни

01:49
Энтони Эспозито. Фото Getty Images
Энтони Эспозито. Фото Getty Images
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Легендарный канадско-американский хоккеист Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни.

У экс-голкипера был рак поджелудочной железы.

Эспозито играл в НХЛ с 1968 году. Большую часть своей карьеры провел в «Чикаго Блэкхокс». Эспозито одним из первых стал играть стилем бабочки. Он входил в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ. Закончил карьеру в 1984 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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