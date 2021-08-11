Легендарный хоккеист Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни

Легендарный канадско-американский хоккеист Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни.

У экс-голкипера был рак поджелудочной железы.

Tony Esposito, a goaltending legend and a pioneer of the butterfly goaltending style, has passed away at the age of 78 after a brief battle with pancreatic cancer.https://t.co/4VX4QDlW6c — The Hockey News (@TheHockeyNews) August 10, 2021

Эспозито играл в НХЛ с 1968 году. Большую часть своей карьеры провел в «Чикаго Блэкхокс». Эспозито одним из первых стал играть стилем бабочки. Он входил в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ. Закончил карьеру в 1984 году.