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Нападающий Александр Овечкин забил 15-ю шайбу в сезоне

Овечкин забил гол в матче «Вашингтона» с «Сиэтлом» в НХЛ
07:11
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу в матче «Вашингтона» с «Сиэтлом» (2:4, второй период).

Россиянин набрал 30-е очко в сезоне НХЛ, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач. Кроме того, это его 745-й гол в лиге.

Ранее Овечкин превзошел Клода Лемье по результатам сыгранных матчей в НХЛ.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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