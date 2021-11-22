Нападающий Александр Овечкин забил 15-ю шайбу в сезоне

Российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу в матче «Вашингтона» с «Сиэтлом» (2:4, второй период).

Россиянин набрал 30-е очко в сезоне НХЛ, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач. Кроме того, это его 745-й гол в лиге.

Ранее Овечкин превзошел Клода Лемье по результатам сыгранных матчей в НХЛ.