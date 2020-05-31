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«Нанял репетиторов по английскому и по русскому». Жена Малкина — о занятиях хоккеиста на карантине

17:20
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Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала о занятиях мужа на карантине.

— Сейчас он также занялся самообразованием. Нанял двух репетиторов: по английскому, чтобы подтянуть грамматику, и по русскому. Он занимается каждый день с понедельника по пятницу. Ему интересно, он втянулся, что меня очень радует.

— Делаете ему какие-то замечания в плане ударений или чего-то еще?

— Даже он мне иногда делает (смеется). Недавно я сказала слово «торты» неправильно. Просто вырвалось. Он возмущался, что я произнесла неправильно при ребенке. (Игорь Рабинер)

Первую часть интервью с Кастеровой читайте здесь

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