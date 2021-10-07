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Ткачак не собирается подписать контракт с «Оттавой» на максимальный срок

Нападающий Ткачак не хочет подписать контракт с «Оттавой» на семь или восемь лет
11:58
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Нападающий Брэди Ткачак продолжает вести переговоры с «Оттавой» о новом контракте. Клуб предлагает форварду соглашение на 7-8 лет по сроку, но хоккеиста не устраивает такой длительный контракт, сообщает Sportsnet.

Из-за затянувшихся переговоров Ткачак, который находится в статусе ограниченно свободного агента, скорее всего, пропустит старт сезона.

У 21-летнего игрока этим летом завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провел 198 матчей, в которых набрал 125 (60+65) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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