Ткачак не собирается подписать контракт с «Оттавой» на максимальный срок

Нападающий Брэди Ткачак продолжает вести переговоры с «Оттавой» о новом контракте. Клуб предлагает форварду соглашение на 7-8 лет по сроку, но хоккеиста не устраивает такой длительный контракт, сообщает Sportsnet.

Из-за затянувшихся переговоров Ткачак, который находится в статусе ограниченно свободного агента, скорее всего, пропустит старт сезона.

У 21-летнего игрока этим летом завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провел 198 матчей, в которых набрал 125 (60+65) очков.