Мироманов дебютирует в НХЛ в матче против «Айлендерс»

Защитник Даниил Мироманов попадет в состав «Вегаса» на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Для россиянина это будет дебют в лиге, сообщает журналист Джесси Грэнджер в Twitter.

24-летний хоккеист проводит второй сезон в Северной Америке и начинал чемпионат в АХЛ в составе «Хендерсона». Там он набрал 4 (2+2) очка в двух встречах при показателе полезности «+4».

Матч «Вегас» — «Айлендерс» состоится в ночь с 24 на 25 октября. Начало встречи — в 5.00 (мск).