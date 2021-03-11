Труба рад возвращению Панарина

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба признался, что игроки слышали о возможном появлении Артемия Панарина в матче против «Бостона». 10 марта хоккеист приступил к тренировкам. Ближайшая игра у команды из Нью-Йорка в пятницу, 12 марта.

«Мы держали рты на замке, но ждали его с нетерпением. Конечно, здорово, что он с нами. Мы рады видеть его в раздевалке и внутри команды», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Трубы.

Напомним, 22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году. Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.